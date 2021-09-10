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пятница, 10 сентября 2021 09:45

"Чтобы лучше было видно": деревья в Киеве уничтожили ради рекламы
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В Киеве ради рекламных бордов уничтожили верхушки деревьев.

Об этом сообщил "Киев без цензуры" в Telegram.

"В Днепровском районе спиливают деревья перед билбордами, чтобы было лучше видно рекламу", - говорится в посте.

Фото: facebook.com/zelenbud

Инцидент произошел ночью на бульв. Перова, 18. Всего неизвестные спилили три дерева, уточнили в Киевзеленстрое.

"Утром 8 сентября работники КП СЗН Днепровского района обнаружили голые стволы вместо взрослых кленов. На место преступления была вызвана полиция", - сообщили коммунальщики.

Выяснилось, что срезали еще одно дерево у щита на ул. Автозаводская, 39.

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"Мы пообщались с руководителями КП СЗН Днепровского и Оболонского районов. А также с владельцами обоих конструкций, которым оказалось одно и то же ООО "Алега . ООО "Алега "ответственность за содеянное на себя не берет. Обещает высадить новые деревья на обоих локациях. Пока только на словах", - отметили в Киеврекламе.

Свидетелей преступления просят не молчать. Возможно, кто-то имеет даже фотографией или видео доказательства.

Аналогичный инцидент произошел в столице в марте этого года. На ул. Сечевых Стрельцов, 30-А оператор рекламы срезал магнолию для установления билборда. После этого разгорелся скандал.

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Дата
10
сентября

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