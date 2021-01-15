Что ждет водителя, который раздавил женщину

Под Киевом водитель Ford на скорости вылетел на тротуар и сбил 36-летнюю женщину. За руль сел пьяный. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Полицейские Киевской области задержали водителя Ford, который сбил насмерть женщину в селе Софиевская Борщаговка.

Ему 47 лет. Экспертиза подтвердила, что был пьян. Во время медицинского освидетельствования установлено, что содержание алкоголя в крови на момент ДТП составлял 0,85 промилле, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель выехал на обочину, где совершил наезд на пешехода. От полученных травм 36-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Также изъяли в качестве вещественного доказательства авто", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Авария произошла 14 января около 16.20 в селе Софиевская Борщаговка под Киевом. водитель Ford на скорости вылетел на встречку, пролетел две полосы и на тротуаре сбил 35-летнюю женщину. Остановиться смог, когда врезался в знак "Пешеходный переход". С места аварии не убегал, дождался полиции и "скорой". Говорил, что выпил 300 г водки, потому что праздновал день рождения сына.