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пятница, 19 марта 2021 12:02

Что рассказал сын-заказчик об убийстве отца

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Что рассказал сын-заказчик об убийстве отца
В Гнедине Киевской 19-летний сын заказал убийство 47-летнего отца. Исполнителем стал 19-летний товарищ заказчика. Оба задержаны. Фото: facebook.com/Андрей Небытов

19-летний житель Гнедина Бориспольского района Киевской области, который заказал убийство 47-летнего отца, признался в планировании преступления. Говорит, что боялся отца, тот угрожал убийством ему. Воспринял это серьезно и действовал на опережение.

В исполнители позвал старого товарища. Об этом рассказал на допросе.

"У меня были серьезные проблемы в семейных отношениях. Захотел избавиться от родителей. Попросил своего давнего друга помочь в этом. Вечером 16 марта помог ему попасть в дом, открыл дверь. И он убил моего отца", - рассказал задержанный.

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Полицейские сначала задержали исполнителя. А тот уже рассказал о заказчике, сообщил Gazeta.ua начальник областной полиции Андрей Небытов.

"Мы отработали близлежащие дома, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. И вышли на след предполагаемого преступника в 3 километрах через лес. Позже удалось установить местонахождение злоумышленника. Он признался в содеянном и дал обличительные показания на заказчика", - рассказал Небытов.

За содеянное 19-летние товарищи могут сесть в тюрьму на 15 лет или пожизненно.

Убийство произошло вечером 16 марта. Злоумышленник 25 раз ударил 47-летнего пострадавшего ножом на глазах у жены и детей. Выяснилось, что мужчину заказал своему приятелю его 19-летний сын. Мотивом преступления стало наследство. Часть полученных денег сын-заказчик планировал отдать товарищу за совершенное убийство, а остальные потратить на собственные нужды.

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