Что известно о ветеране АТО, которого нашли зарезанным

В Киеве похитили ветерана АТО и активиста Александра Мандича. Через 4 дня его нашли зарезанным в канаве. Фото: facebook.com/o.mandych

Александру Мандичу, которого после исчезновения нашли зарезанным в Киевской области, было 37 лет.

Он прошел Майдан и войну на востоке страны, рассказал активист Сергей Бойко.

"Сознательный украинец, майдановец и доброволец. Имел честь быть знакомым с ним еще до Майдана, со времен борьбы за Гостиный двор. Точно не вспомню, чем он занимался после фронта. Но могу с уверенностью сказать, что Саша до последнего боролся за украинское дело", - рассказал Бойко.

Мужчину 4 суток искали друзья и полиция. И верили в лучшее. Но чуда не произошло.

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"Александр был настоящим общественным активистом, прошел горящие баррикады Майдана и войну на востоке. А погиб от ножа в спину от отбросов", - добавляет бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Александра били так, что в крови были все стены в квартире, говорят друзья. Вещи перевернуты. Предполагают, налетчики искали документы на квартиру. И вспоминают, что Мандич не раз рассказывал об аферисте, который хотел отобрать у него квартиру. А также был участником многих других квартирных афер в Киеве.

"Я с ним общался в январе, и он боялся отморозков, которые работают с квартирным аферистом", - рассказал Александр Игнатьев.

Друзья говорят, что Александр был чутким и верным другом. Всегда готов был прийти на помощь. Веселый, открытый, справедливый. Всегда искренний и прямолинейный. Никогда не боялся рискнуть собственной жизнью ради Украины. Был холост. Жил с женщиной Галиной Михалочкиной. Она занимается организацией похорон.

Сегодня, 29 марта, в 12:00 Печерский суд будет избирать меру пресечения подозреваемым. Это квартирные рейдеры из Луганска, сообщил товарищ погибшего Игорь Криворучко.

24 марта 3 неизвестных напали на 37-летнего активиста и ветерана АТО в его квартире на Печерске. Избили, а когда потерял сознание, посадили в авто и увезли в неизвестном направлении. Через 4 дня правоохранители задержали 3 подозреваемых, которые показали, где спрятали тело убитого. Злоумышленники зарезали похищенного и спрятали его тело в канаве под Киевом. Мотив преступления устанавливается. Предварительно между подозреваемыми и потерпевшим имел место конфликт.