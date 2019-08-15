Что известно о вероятном убийце 16-летней Дианы Хриненко

Николая Середницкого подозревают в убийстве 16-летней Дианы Хриненко. Фото - точка доступа

Вероятный убийца 16-летней Дианы Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградской области - житель этого же района 28-летний Николай Середницкий.

Женат. В последнее время работал в Польше, рассказали корреспонденту Gazeta.ua знакомые.

Родные в его вину не верят.

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"Это не он, не мог этого сделать, я не верю", - говорит жена подозреваемого Юлия.

Такого же мнения и мать мужчины. Говорит, ее сын никуда не убегал. А поехал на работу в Польшу планово.

Николая Середницкого задержали в польском городе Познань накануне. Уже сегодня, 15 августа, в Ленинском райсуде Кропивницкого ему выбирают меру пресечения.