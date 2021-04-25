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воскресенье, 25 апреля 2021 10:23

Что известно о мужчине, которого киллер расстрелял на глазах у ребенка
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В центре Днепра киллер застрелил 42-летнего Анара Мамедова. Все произошло на глазах у ребенка, который был в авто
Фото: strana.ua
В центре Днепра киллер застрелил 42-летнего Анара Мамедова. Все произошло на глазах у ребенка, который был в авто
В центре Днепра киллер застрелил 42-летнего Анара Мамедова. Все произошло на глазах у ребенка, который был в авто
В центре Днепра киллер застрелил 42-летнего Анара Мамедова. Все произошло на глазах у ребенка, который был в авто
В центре Днепра киллер застрелил 42-летнего Анара Мамедова. Все произошло на глазах у ребенка, который был в авто

В центре Днепра возле ресторана "Артист" киллер застрелил водителя внедорожника Toyota Land Cruiser 200 и убежал. Все произошло на глазах у ребенка, который был в авто. Мальчик не пострадал.

Согласно документам, которые нашли у убитого, это - 42-летний Мамедов Анар Худакерим Оглы. Он оказался полным тезкой бандита из Кривого Рога Анара Мамедова, но у них не совпадает год рождения. Криворожский Мамедов является одним из лидеров организованной преступной группировки "Мамедовские", которая занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области

Об убитом Мамедове информации мало. Но его имя встречается в судебном реестре по делам об алиментах за 2018 год, лишении родительских прав и исключения данных об отце. В реестре должников его нет.

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Выяснилось, что ранее суд определил сумму, которую должен был платить Мамедов на содержание двоих детей, но почему-то этого не делал и так появился долг в более 56 тыс. грн. Автор иска просила суд взыскать с ответчика в ее пользу пеню за неуплату алиментов в размере одного процента от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки и судебные расходы по делу. Суд проверил все расчеты и решил, что оставлять детей без помощи нельзя. Поэтому Мамедов должен был заплатить 60 тыс. грн.

В убитого также нашли техпаспорт на имя Мамедовой Оксаны Алаббасовны. Эти данные совпадают с данными бывшей руководительницы фирмы "МЕГА ТРЕЙД", которая занимается оптовой торговлей деталями для авто.

Убийство произошло днем ​​24 апреля на Соборной площади. Мужчина сел в свой автомобиль и в этот момент к внедорожнику подбежал киллер и открыл стрельбу. Водитель выбежал из машины и побежал к трамвайным рельсам. Убийца сделал еще несколько выстрелов и мужчина упал на рельсы. Киллер подбежал к мужчине и застрелил его, после чего скрылся в направлении парка Шевченко. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Автомобиль проехал без водителя 20 м, врезался в другую машину и остановился. Стрелка разыскивают. Введена полицейская спецоперация.

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Дата
25
апреля

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