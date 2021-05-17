Что будет с детьми, выжившими после отравления грибами

В Черниговской области родители детей, которые отравились грибной юшкой, хотят лишить родительских прав. Фото: tsn.ua

В Черниговской области родители детей, которые отравились грибной юшкой, хотят лишить родительских прав. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании исполкома Добрянской общины.

6-летний Тимофей и 3-летняя Вероника после лечения в "Охматдете" находятся в областной детской больнице. Чувствуют себя уже лучше. Об этом сообщила начальник службы по делам детей Добрянского поселкового совета Наталья Кот-Берест, передает Общественное.

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После выздоровления их планируют поселить в патронатную семью, а затем и в приемную. Еще одного сына у родителей уже отобрали социальные работники.

В 2019 году в семье уже погиб ребенок. Тогда новорожденный умер, захлебнувшись. Также уже известно, что мать детей снова беременна.

Трагедия произошла в селе Александровка Добрянской общины 26 апреля. Там мать накормила четырех детей юшкой грибами. Утром 30 апреля в реанимации областной детской больницы 5-летняя Алина умерла, у девочки отказали внутренние органы. Вслед за сестренкой умер 7-месячный мальчик.