Чрезвычайники предупреждают украинцев о возможных пожарах

В Украине возможны пожары. Фото: 112 канал

ГСЧС Украины предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов Украины в воскресенье, 2 августа.

"1-2 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Температура воздуха составит ночью 12-17, днем ​​1 – 3 августа 23-27 градусов. 3-5 августа в западных областях 25-27 градусов, на остальной территории 26-29 градусов, на юге 29-31 градусов.

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С начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека. Так, в течение года произошло 61 447 возгораний, из которых 220 – за последние сутки. В жилом секторе возникло 17 735 пожаров; в производственной сфере – 1042; в транспорте – 2232. В других сферах или ситуациях пожары произошли в 40 438 случаев.