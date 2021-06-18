Членов "Муніципальної варти" подозревают в организации незаконного стрельбища

Фото: СБУ

В столице обустроили незаконный стрелковый полигон на территории бывшего детского лагеря в Дарницком районе.

"Досудебное следствие установило, что к организации полигона причастны члены Общественного формирования по охране общественного порядка "Муниципальная стража", - сообщает СБУ.

Во время тренировок использовали незарегистрированное огнестрельное оружие. Участники группы хранили боеприпасы, взрывчатые вещества и средства поражения. Их незаконно привезли из района проведения ООС.

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Изъяли гранатомет РПГ-22, 400 г тротила, два корпуса гранат РГД-5, полуавтоматический пистолет KRISS производства США, охотничье нарезное оружие и патроны.

Продолжаются следственные действия, проводят экспертизы.

Трое военных пытались незаконно продать оружие. Их разоблачили оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ. Военные хотели вывезти неучтенное стрелковое оружие и боеприпасы с места дислокации подразделения.