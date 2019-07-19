Член избирательной комиссии погибла в аварии

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
2 Просмотров: 225
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1701
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 972
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2331
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 729
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1071
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 774
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 765
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
4
4
6
4
4
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
В Киеве возле метро мужчину придавило плитами
В Киеве возле метро мужчину придавило плитами
Подробности освобождения украинки, которую подозревали в торговле детьми
Подробности освобождения украинки, которую подозревали в торговле детьми
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Видео
Все видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 765
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1908
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 981
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 108
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
пятница, 19 июля 2019 18:32

Член избирательной комиссии погибла в аварии

  Комментировать
Член избирательной комиссии погибла в аварии
На Сумщине произошла смертельная авария. Фото: 24tv.ua

На Сумщине водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии.

Полиция водителя задержала, передает УНН.

Информация об аварии поступила 19 июля, в 4:00.

Погибла 41-летняя член местной участковой избирательной комиссии. Она с коллегами шла домой после подсчета полученных бюллетеней.

Свидетели аварии сообщили приметы автомобиля. Полиция ввела в действие план "Перехват".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВАЗ влетел в группу детей-велосипедистов

Автомобиль обнаружили в соседнем селе. Машина имела характерные повреждения после ДТП. Сам 23-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В селе Пологи на Запорожье 24-летний водитель на Audi сбил 2 велосипедистов. Авария произошла на ул. Центральной вечером 17 июля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Член избирательной комиссии погибла в аварии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 312950
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 38007
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 23970
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 18391
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов 4 Просмотров: 16587
Происшествия
Колоссальную партию просрочки должны были отправить бойцам ООС
Колоссальную партию просрочки должны были отправить бойцам ООС Просмотров: 270
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
Находился в розыске 4 года: в лесопосадке нашли остатки убитого мужчины
4
 Просмотров: 486
В Киеве возле метро мужчину придавило плитами
В Киеве возле метро мужчину придавило плитами
4
 Просмотров: 1656
Подробности освобождения украинки, которую подозревали в торговле детьми
Подробности освобождения украинки, которую подозревали в торговле детьми
6
 Просмотров: 468
Из-за обвала стены детского сада погиб мужчина
Из-за обвала стены детского сада погиб мужчина Просмотров: 135
Больше всего комментируют
12
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
4
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 174
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua