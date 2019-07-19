Член избирательной комиссии погибла в аварии

На Сумщине произошла смертельная авария. Фото: 24tv.ua

На Сумщине водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии.

Полиция водителя задержала, передает УНН.

Информация об аварии поступила 19 июля, в 4:00.

Погибла 41-летняя член местной участковой избирательной комиссии. Она с коллегами шла домой после подсчета полученных бюллетеней.

Свидетели аварии сообщили приметы автомобиля. Полиция ввела в действие план "Перехват".

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Автомобиль обнаружили в соседнем селе. Машина имела характерные повреждения после ДТП. Сам 23-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция открыла уголовное производство. Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

В селе Пологи на Запорожье 24-летний водитель на Audi сбил 2 велосипедистов. Авария произошла на ул. Центральной вечером 17 июля.