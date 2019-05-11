Цистерна с водой на полной скорости слетела в кювет и перевернулась

В Трускавце произошло ДТП с фурой. Фото: Drive-news.net

Грузовик, перевозивший цистерну с водой, на большой скорости слетел в кювет и перевернулся. Обошлось без жертв.

ДТП произошло в Трускавце на Львовщине, сообщает ТСН.

На пешеходном переходе, пропуская женщину, притормозил автобус. Водитель заметил, что на скорости с горы на него мчит фура, поэтому успел сманеврировать. Напуганная женщина отскочила в последний момент, но оказалась в канаве и сломала руку.

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Грузовик слетел в кювет и перевернулся вплотную с многоэтажкой. Вода, которой была наполнена цистерна, разлилась. Водитель машины не пострадал.

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