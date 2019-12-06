Число пострадавших при пожаре в Одесском колледже выросла

Фото: od.dsns.gov.ua

Количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 32.

5 декабря двое студентов обратились амбулаторно за помощью в поликлинику, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Поисковая операция в здании продолжается, спасатели ищут людей и разбирают конструкции.

Также осуществляется тушение отдельных очагов тления, которые находятся в завалах.

После пожара в одесском колледже пропали без вести 14 человек. Среди них - 4 студента. Некоторые из пропавших звонил родственникам, они прощались и говорили, что задыхаются.