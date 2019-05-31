Чиновников Укрзализныци задержали на взятке

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 2070
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 423
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 3520
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2655
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2241
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2187
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2943
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1332
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 549
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7227
Фото
Все фото
4
4
6
4
4
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Показали место крушения геликоптера Ми-8
Ветер повалил деревья по всему городу
Ветер повалил деревья по всему городу
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
Международные наркопреступники переправили товар на 40 млн грн
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
На Ровенщине произошло масштабное ДТП: есть погибшие
Чиновников мэрии поймали на взятке
Чиновников мэрии поймали на взятке
Видео
Все видео
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Глыба мусора забрала жизни 4 человек
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Горит "Кузница на Рыбальском"
Горит "Кузница на Рыбальском"
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 189
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 549
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2934
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 29404
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2286
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
31 мая 2019
1 Просмотров: 162
Українці і прогрес
Новообраний президент Зеленський хоче переконати суспільство, що він уособлює сили молодості і прогресу. Що його вороги – це консерватизм, ...
пятница, 31 мая 2019 20:44

Чиновников Укрзализныци задержали на взятке

  Комментировать
Чиновников Укрзализныци задержали на взятке
Требовали деньги за подписание договора. Фото: прокуратура

Правоохранители задержали заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО Укрзализныця и начальника отдела филиала.

Они по предварительному сговору требовали от представителя предприятия 270 тыс. грн взятки за подписание договора ответственного хранения, сообщает прокуратура Киева.

Злоумышленников задержали после передачи всей суммы взятки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От 2,5 тыс. грн за зачет: доцента вуза задержали за систематические взятки

Сейчас решается вопрос о сообщении взяточникам о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

В Винницкой области правоохранители прекратили деятельность преступной группы, участники которой требовали деньги у бизнесменов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чиновников Укрзализныци задержали на взятке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Самые большие часы мира остановили

Побоялся сходить с яхты - как проходил визит английского короля в Россию

День блондинок-2019: рассказали о самых успешных блондинках

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 22644
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ
Президент принял новое кадровое решение. Затронет СБУ Просмотров: 12201
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 11057
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10791
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща
В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща 2 Просмотров: 8103
Происшествия
Наказали женщину, которая хотела продать дочь
Наказали женщину, которая хотела продать дочь Просмотров: 108
Труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире
Труп мужчины пролежал 1,5 года в квартире Просмотров: 522
Массовое ДТП в Киеве с участием 5 дорогих Mercedes
Массовое ДТП в Киеве с участием 5 дорогих Mercedes Просмотров: 1953
Связали и избили: под Киевом ограбили семью адвоката
Связали и избили: под Киевом ограбили семью адвоката Просмотров: 297
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
Во Львове пьяный немец устроил стриптиз на улице и заблевал райотдел
 Просмотров: 666
Больше всего комментируют
11
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
5
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5
Зеленский открестился от пророссийских заявлений бизнес-партнера
5
Зеленский: надо двигаться в ЕС и давить Россию санкциями
Голосов: 1257
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua