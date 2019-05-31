Чиновников Укрзализныци задержали на взятке

Требовали деньги за подписание договора. Фото: прокуратура

Правоохранители задержали заместителя начальника филиала "Центр сервисного обеспечения" ПАО Укрзализныця и начальника отдела филиала.

Они по предварительному сговору требовали от представителя предприятия 270 тыс. грн взятки за подписание договора ответственного хранения, сообщает прокуратура Киева.

Злоумышленников задержали после передачи всей суммы взятки.

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Сейчас решается вопрос о сообщении взяточникам о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

В Винницкой области правоохранители прекратили деятельность преступной группы, участники которой требовали деньги у бизнесменов.