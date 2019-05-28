Чиновников мэрии поймали на взятке

В Одессе в департаменте коммунальной собственности мэрии проходит обыск.

Следственные действия проводят прямо сейчас на 3-м этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на Артиллерийской, сообщает Думская.

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Сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и Генеральной прокуратуры никого не впускают и не выпускают из здания.

В полиции ситуацию не комментируют. В рамках какого уголовного дела изымают документы не известно. Департамент защиты экономики НПУ коротко прокомментировал, что некоторых должностных лиц поймали на взятке.

В офис вызвали бесплатного адвоката. К зданию приехала скорая помощь.

На взятке в 15 тыс. грн задержали инспектора главного управления Государственной фискальной службы в Хмельницкой области. Он требовал деньги от предпринимателя за нарушение требований трудового законодательства.

За каждого неоформленного работника на работодателя могут наложить штраф в 125 тыс. грн.