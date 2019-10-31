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четверг, 31 октября 2019 09:05

Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП

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Чиновники оккупированного Крыма попали в смертельное ДТП
Крымский чиновник Валентин Савченко не справился с авто и влетел в отбойник. Фото: apostrophe.ua

Под Москвой в смертельное ДТП попали трое чиновников из аннексированного Крыму - авто влетело в отбойник.

Один человек погиб, еще двое попали в больницу, сообщают российские СМИ.

Происшествие произошло на 19-м километре трассы М-11 под Москвой. Первый заместитель так называемого "министра здравоохранения Крыма" Валентин Савченко не справился с рулем и влетел на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150 в отбойник.

Кроме него в машине находились начальник управления стратегического развития "крымского Минздрава" Илья Турниченко и директор "крымского информационно-аналитического медицинского центра" Иван Сагайдак. Последний от полученных травм погиб на месте. Турчиненко и Савченко были госпитализированы.

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В Питере произошло ДТП на Лермантському проспекте - столкнулись два автомобиля и влетели в толпу людей, которые переходили дорогу по "зебре".

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