Чиновники наворовали на ремонтах киевских больниц

ГФС установила схему хищения средств на ремонтах киевских больниц. Фото: ДФС

Коммунальные предприятия "Инженерный центр" и "Житлоинвестбуд-УКБ" Киева обыскала налоговая полиция. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов и хищении средств на ремонтах столичных больниц.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

"По результатам обысков в Инженерном центре обнаружили и изъяли первичные документы, подтверждающие взаимоотношения с предприятиями, которые привлекались для выполнения ремонтных работ помещений медицинских учреждений Киева", - говорится в сообщении.

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Налоговики установили аффилированное лицо, имеющее непосредственное влияние на распределение бюджетных средств "Инженерного центра" и "Житлоинвестбуда-УКБ". Также установили ряд подконтрольных СХД, с помощью которых осуществляли хищения бюджетных средств.

"В период 2020 года служебные лица одного из обществ-субподрядчиков, при выполнении работ по заказу генподрядчика, осуществляли финансово-хозяйственные отношения с предприятиями с признаками фиктивности. Такими действиями правонарушители умышленно уклонились от уплаты налогов, занизив налог на добавленную стоимость на сумму более 12 миллионов гривен", - отметил председатель ГФС Вадим Мельник.

Больницы Укрзализныци подозревают в завладении деньгами, выделенными на лечение Covid-пациентов Минздравом. Медучреждения перевозчика не принимали таких пациентов, хотя получили на это финансирование.