Чиновника, который таскал собаку за автомобилем, не будут наказывать

Директор Хмельницкого областного архива Владимир Байдич тянул собаку за машиной 1,5 км. Хотел наказать, потому что покусал его мать. Фото: facebook.com/groups/rescuelife

В отношении бывшего директора Государственного архива Хмельницкой области Владимира Байдича закрыли уголовное производство.

Его подозревали в жестоком обращении с животными. Однако состава преступления не нашли. К вниманию приняли заключение судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил заместитель руководителя Староконстантиновской местной прокуратуры Сергей Комонюк, передает Общественное.

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"Судебно-медицинская экспертиза, которую проводили в Харькове, дала заключение, что обнаруженные у собаки по кличке Барсик телесные повреждения относятся к средней степени тяжести с длительным расстройством здоровья. Однако от нанесенных травм у собаки признаков осложнения здоровья не обнаружено, а признаки увечья отсутствуют", - говорит Сергей Комонюк.

Однако, начальнику Красиловского отдела полиции направлены материалы для привлечения мужчины к административной ответственности за жестокое обращение с животным.

Пострадавший Барсик живет в кинологическом центре ГУ Нацполиции Хмельницкой области. У него отдельный вольер, он ухоженный и ждет новых хозяев. Но пока желающих забрать к себе собаку не нашлось.

Владимира Байдича, который тащил привязанного к машине собаку, заскочили вблизи села Кузьмин Красиловского района Хмельницкой области в ноябре 2019-го. Животное было окровавленноя. Имело ободранные лапы, живот. Байдич в то время был директором Хмельницкого областного архива. Ранее был вице-мэром города, директором школы. Объяснил: решил наказать собаку, потому что тот покусал его мать.