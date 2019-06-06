Чиновника арестовали на взятке - брал деньги у участников боевых действий

В Николаеве задержали чиновника. Фото: СБУ

Начальника одного из подразделений регионального филиала Центра государственного земельного кадастра задержали в Николаеве на взятке.

Чиновник требовал от трех участников боевых действий более 20 тыс грн. За деньги обещал содействие в выделении гражданам земельных участков и разработать соответствующую проектную документацию, сообщает пресс-служба СБУ.

Мужчину задержали во время передачи последней части взятки.

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Против чиновника открыли уголовное производство. Продолжаются неотложные следственные действия.

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