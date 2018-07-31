Чиновницу облили кислотой

Управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили кислотой. Фото: Херсонсике вести

Сегодня облили кислотой управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк.

Около половины девятого утра, когда чиновница вышла из дома, к ней подбежал юноша лет 20-25 и выплеснул ей в лицо какую-то жидкость. Его разыскивают по описанию, которое предоставили очевидцы события. Об этом пишет издание "Херсонці".

"Сейчас следственно-оперативная группа полиции выехала в областную больницу, куда доставили Екатерину Гандзюк. Когда будет заключение медиков, в Единый реестр досудебных расследований внесут информацию о хулиганстве (статья 296 УК Украины)", - рассказала начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Херсонщины, подполковник Ирина Атаманенко.

По предварительным сведениям, "неизвестная жидкость, похожая на кислоту", попала управляющей делами Херсонского горсовета на туловище, руки и левый глаз.

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