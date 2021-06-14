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понедельник, 14 июня 2021 10:10

Циничное убийство утят на дороге связывают с Подкопаевой. Что говорит гимнастка

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Циничное убийство утят на дороге связывают с Подкопаевой. Что говорит гимнастка
У Лилии Подкопаевой другая марка машины - Lexus. Именно на этот внедорожник и зарегистрированные номера АА9669СС. Фото: instagram.com/podkopayeva_official/

Номерной знак на внедорожнике, который раздавил утят, принадлежит украинской гимнастке и Олимпийской чемпионке Лилии Подкопаевой.

Подкопаева утверждает, что в день трагедии находилась в США, сообщила она в Instagram.

"11 июня в сети было размещено видео на котором авто, будто бы с номерным знаком АА9669СС, цинично переехало маленьких утят. Номерной знак АА9669СС действительно принадлежит мне и зарегистрирован на автомобиль Lexus. Ни я, ни члены моей семьи отношение к этому инциденту не имеют. Я и все члены моей семьи находимся в США, где мои дети заканчивают учебный год", - написала гимнастка.

Спортсменка добавила, что не понимает, как номерной знак с ее Lexus оказался на автомобиле Mercedes.

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"Каким образом мой номерной зна попал к злоумышленникам и используется автомобилем Mercedes мне не понятно. По этому поводу я буду обращаться к Национальной полиции. Мои юристы сейчас изучают этот вопрос", - заявила Подкопаева.

В посте она осудила действия водителя, который был за рулем Mercedess. Обещает, что приложит максимум усилий, чтобы установить его личность.

"Призываю общественность мне в этом помочь", - резюмировала Подкопаева.

Напомним, в Киеве водитель джипа наехал на утят, которые с семьей переходили дорогу. Видео трагедии распространили в сети 11 июня. На кадрах видно, как утка с малышами одолела уже большую часть пути. Водители пропускали пернатую семью, но не водитель Mercedes. Сначала он притормозил, но не остановился и наехал на утят. Другие водители сигналили живодеру, он не отреагировал.

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Дата
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