Четыре человека погибли в аварии

В Козятинском районе произошла смертельная авария. Фото: Полиция

В Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей.

Четыре человека погибли, двое госпитализированы, сообщили на сайте ГУНП области.

Происшествие случилось на трассе М-21 "Житомир - Могилев-Подольский" в селе Жежелев Козятинского района. Автомобиль Mazda столкнулся с Fiat Doblo.

По словам начальника отдела следственного управления полиции Александра Тютюнника, предварительно установлено, что автомобиль Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.

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В результате ДТП на месте происшествия погибли две пассажирки Mazda, жительницы Киевской области 1976 и 1998 года рождения, и пассажиры Fiat Doblo - мужчина и женщина из города Гайсин Винницкой области, 1944 и 1945 года.

Оба водителя с телесными повреждениями различного характера доставлены в Казатинскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство. Виновнику ДТП грозит заключение на срок до 10 лет.

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