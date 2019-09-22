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воскресенье, 22 сентября 2019 08:43

Четверо друзей погибли в аварии. Самому младшему - 18

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Четверо друзей погибли в аварии. Самому младшему - 18
В Хмельницкой области Ford Мондео врезался в столб и перевернулся. Погибли 4 пассажиров. Еще один и водитель - в больнице. Фото - Варта-

22 сентября около 2.05 на автодороге вблизи с. Новоселка Деражнянского района в Хмельницкой области произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Ford Mondeo, не справившись с управлением, съехал в кювет. Там врезался в электроопору и перевернулся.

Погибли 4 пассажиров. Еще один с водителем получили травмы, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"Погибшие - 18, 21 и 33-летний жители с. Подлесное Деражнянского района и 28-летний мужчина с Деражни", - сказано в сообщении.

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25-летний водитель и 28-летний пассажир - жители Подлесного. Оба в Деражнянской центральной районной больнице.

Водитель имеет закрытую черепно-мозговую травму, политравмы. Есть подозрение на перелом основания черепа, ушиб грудной клетки и таза. Состояние тяжелое. Его пассажир получил травмы в виде множественных ушибов мягких тканей.

Спасатели доставали тела погибших из автомобиля с помощью спецоборудования. Причины и обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Между селами Новая Долина и Прилиманское в Овидиопольском районе Одесской области столкнулись маршрутка и грузовик. В результате удара погибли 9 пассажиров маршрутки. Еще 4 - в больнице.

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