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суббота, 13 октября 2018 12:11

Черновцы в прямом эфире: девушка попала в аварию во время стрима в Instagram

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Черновцы в прямом эфире: девушка попала в аварию во время стрима в Instagram
В Черновцах девушка за рулем попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram. Фото: Instagram

В Черновцах девушка за рулем попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "СтопХам Буковина".

На видео девушка начинает вести прямую трансляцию в соцсеть и просит пасажирку, которую называет кумой, позировать на камеру. Через несколько секунд слышно мощный звук удара в другой автомобиль.

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ДТП произошло на проспекте Независимости. После аварии одна из девушек спрашивает: "Кума, ты жива?" и пытается найти телефон. По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб.

24-летняя Дарья Медведева и София Магерко, 15 лет, погибли в автомобильной аварии в городе Изюм на Харьковщине. 29 июня в 03:30 ехали на автомобиле БМВ на большой скорости. Машина вылетела на обочину, столкнулась с деревом и железобетонной опорой. Поездку девушки транслировали в прямом эфире в сети "Инстаграм".

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