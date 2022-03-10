"Цена твари в базарный день - 40 тыс. грн" - Венедиктова рассказала о предателе с Харькова

Ирина Венедиктова рассказала о шпионе из Харькова. Фото: dsnews.ua

В Харькове разоблачили мужчину, который за 40 тыс. грн передал россиянам координаты стратегических объектов.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о шпионе из Харькова.

"Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Звонившего телефона представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тыс. грн. за предоставление важной информации - отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебзавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект).

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Скот из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тыс. грн.

1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов.

Вот как вербуют: спутниковую слежку, шантаж, семью в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы… Ага – 40 тыс. грн… цена твари в базарный день.

Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", - написала Венедиктова.

В окружении главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова может находиться шпион, который наводил ракету на Харьков. "Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации. Так вот - совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских и пограничников и других", - советник министра внутренних дел Антон Геращенко.