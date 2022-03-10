"Цена твари в базарный день - 40 тыс. грн" - Венедиктова рассказала о предателе с Харькова

 
Ексклюзивы
1/5
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 5582
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1782
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2574
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 5976
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2142
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
"Все эмоции, которые мы проживаем сейчас - нормальны" - психология о синдроме вины уцелевшего и реальной помощи ближним
Просмотров: 504
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Матери русских солдат начинают прозревать, что сыновей послали как "пушечное мясо" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3285
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
"Путин в отчаянии. Ему докладывают глупости" – почему Россия сейчас достала Януковича
Просмотров: 6471
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
"Россияне постепенно истощаются. Но будут наносить ракетно-бомбовые удары" - военный эксперт
Просмотров: 3816
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
"Я чувствую тревожность!". Как быть спокойным в неспокойное время
Просмотров: 405
Фото
Все фото
4
8
5
3
4
Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме
Враг с неба атаковал людей во время эвакуации в Изюме
В Сумской области разгромили колонну поставки оккупантов
В Сумской области разгромили колонну поставки оккупантов
Карма. Россияне обстреляли украинский завод Coca-Cola
Карма. Россияне обстреляли украинский завод Coca-Cola
Пилот сгорел: показали фото сбитого российского самолета
Пилот сгорел: показали фото сбитого российского самолета
Враг разрушает Мариуполь - ужасное видео с высоты птичьего полета
Враг разрушает Мариуполь - ужасное видео с высоты птичьего полета
Видео
Все видео
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Российские оккупанты боятся отступать, потому что свои в Херсоне расстреляют – Ким
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Дядя Вова п**добол - оккупанты начинают понимать сущность Путина (18+)
Украинская мотопехота "тепло" встретила россиян - от врага одни обломки
Украинская мотопехота "тепло" встретила россиян - от врага одни обломки
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
"Пол второго батальона раз*ярило. И командир полка погиб" - в Николаеве оккупанты считают 200-ых
Интервью
1/5
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 1989
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 2907
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8460
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3168
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
"Путина могут дать до 30 лет или пожизненное" – юрист-международник
Просмотров: 621
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 189
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
четверг, 10 марта 2022 22:48

Спецтема: Война России против Украины

"Цена твари в базарный день - 40 тыс. грн" - Венедиктова рассказала о предателе с Харькова

  Комментировать
&quot;Цена твари в базарный день - 40 тыс. грн&quot; - Венедиктова рассказала о предателе с Харькова
Ирина Венедиктова рассказала о шпионе из Харькова. Фото: dsnews.ua

В Харькове разоблачили мужчину, который за 40 тыс. грн передал россиянам координаты стратегических объектов.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о шпионе из Харькова.

"Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Звонившего телефона представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тыс. грн. за предоставление важной информации - отметить в электронном виде координаты расположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебзавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россияне убили больше гражданских украинцев, чем военных" - Резников

Скот из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тыс. грн.

1 марта вооруженные силы РФ нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами рядом с одним из объектов.

Вот как вербуют: спутниковую слежку, шантаж, семью в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы… Ага – 40 тыс. грн… цена твари в базарный день.
Этот недочеловек задержан нашими органами. Ответит за все", - написала Венедиктова.

В окружении главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова может находиться шпион, который наводил ракету на Харьков.

"Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации. Так вот - совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских и пограничников и других", - советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Цена твари в базарный день - 40 тыс. грн" - Венедиктова рассказала о предателе с Харькова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Там полно их трупов&quot; - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе
"Там полно их трупов" - оккупанты пытаются прорваться в сторону Киева по Житомирской трассе Просмотров: 54838
Теробороновцы &quot;поджарили&quot; технику оккупантов под Черниговом
Теробороновцы "поджарили" технику оккупантов под Черниговом
9
 Просмотров: 40642
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
Ликвидирован командир вражеского танкового полка: подробности удара под Броварами
3
 Просмотров: 36961
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине Просмотров: 24947
Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу
Путин пришел в ярость, узнав, какими ракетами обстреляли Винницу Просмотров: 22001
Происшествия
Российские террористы обстреливают Изюм из-за отказа пропустить их в Харьков
Российские террористы обстреливают Изюм из-за отказа пропустить их в Харьков Просмотров: 801
Российские фашисты обстреляли из "Урагана" древний украинский город
Российские фашисты обстреляли из "Урагана" древний украинский город Просмотров: 2547
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
Оккупанты нанесли авиадуры по харьковскому институту - он является ядерным объектом
 Просмотров: 594
Советник министра рассказал о планах врага
Советник министра рассказал о планах врага Просмотров: 2214
В окружении губернатора Харьковщины может быть шпион Путина – Геращенко
В окружении губернатора Харьковщины может быть шпион Путина – Геращенко Просмотров: 2538
Больше всего комментируют
6
Нейтральный статус Украины: в ОП могут обсудить это с Россией
4
"Это – неэффективно". США против передачи Украине польских истребителей
2
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
1
Зеленский пережил более десяти покушений - Подоляк
1
Министр обороны призвал украинцев уничтожать колонны оккупантов
Голосов: 2020
Голосование Поддерживаете ли то, что украинские спортсмены с оружием защищают нашу страну от вторжения РФ?
  • Да. Это - гражданская обязанность, а часть из них еще и представляет клубы ВСУ
  • Не совсем. Они должны прославлять Украину на спортивных аренах и призывать мир поддерживать нашу страну
  • Все методы хорошие. Главное - не быть псевдопатриотами, как Тимощук
Просмотреть