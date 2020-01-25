Чемодан с iPhone и наушники на 1,8 млн грн забыли в аэропорту

В забытом багаже ​​в аэропорту Борисполь нашли 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников Apple Air Pods Pro на общую сумму почти 1,8 млн грн.

Их забыли пассажиры одного из авиарейсов из ОАЭ. Они получили лишь часть багажа, а остальное забыли и покинули аэропорт, сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы.

Дорогой товар нашли при оформлении чемоданов в камеру хранения забытого багажа. В чемоданах находились 44 iPhone 11 в упаковке, 63 iPhone 10 без упаковки, 6 iPhone 8 без упаковки и 71 комплект наушников Air Pods Pro.

Автор: Гостаможслужба.

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Автор: Гостаможслужба.

О забытых телефонах их владельцы вспомнили только через несколько недель после возвращения из Эмиратов. Пассажиры нарушили таможенные правила, поэтому по решению суда телефоны и наушники изъяли.

Автор: Гостаможслужба.

Напомним, в июле сотрудники Киевской таможни нашли в грузовике, прибывшей из Франции 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.