Человек умер от опасной инфекции

36-летний мужчина умер от ботулизма. Фото: "Добрый доктор"

В реанимационном отделении Маловисковской центральной районной больницы Кировоградской области от ботулизма умер 36-летний мужчина.

5 дней медики боролись за его жизнь, сообщили УНИАН в Кировоградском лабораторном центре.

Человек потреблял консервированные овощи домашнего производства.

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"В лаборатории особо опасных инфекций Кировоградского областного лабораторного центра, куда была доставлена кровь больного, в реакции нейтрализации на белых мышах выявлено ботулотоксин типа В", - добавили в центре.

Двоение в глазах, затруднения с глотанием, слабость в мышцах, в частности в районе шеи и затылка и даже изменение голоса - все это первые симптомы ботулизма. В Украине имеются высококачественные антитоксины, необходимые для немедленного лечения ботулизма.