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четверг, 08 августа 2019 20:48

Человеческие останки нашли в выгоревшей траве
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В Днепре в сгоревшей траве нашли человеческие останки
Фото: dp.informator.ua
В Днепре в сгоревшей траве нашли человеческие останки
В Днепре в сгоревшей траве нашли человеческие останки
В Днепре в сгоревшей траве нашли человеческие останки

8 августа на ул. Онежской в Днепре в сгоревшей траве нашли человеческие останки.

Около в 15:50 местные жители обратились за помощью к спасателям, что вблизи жилых домов занялась трава. После того, как ее потушили, и обнаружили останки, пишет Информатор.

Тело так сильно обгорело, что полицейские не смогли сразу установить пол умершего человека.

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Что могло стать причиной пожара, пока неизвестно. Также не установлено, был ли человек живой, когда начался пожар. Или тело подбросили, чтобы скрыть следы преступления.

Все детали случившегося будут выяснять правоохранители.

В ceле Кaльное Збopовского paйoнаy Тернопольской области заживо сгорела 67-pлетняя женщина. Она пошла на помойку и не вернулась. Туда перед этим вынесли старые вещи. Их подожгли. Мария должна была следить за огнем. Утром ее нашли. От свалки по выгоревшей траве вели следы. Неподалеку нашли тело. Одежда полностью обгорел, одна нога обугленная. Лицо можно было узнать.

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Дата
08
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