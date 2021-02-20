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суббота, 20 февраля 2021 10:42

Цех с металопластиком горел почти всю ночь: фото и видео масштабного пожара
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Под Харьковом произошел пожар в цехе по производству пластиковых изделий
Фото: kh.dsns.gov.ua
Под Харьковом произошел пожар в цехе по производству пластиковых изделий
Под Харьковом произошел пожар в цехе по производству пластиковых изделий
Под Харьковом произошел пожар в цехе по производству пластиковых изделий

В поселке Песочин под Харьковом 19 февраля в 19.26 произошел пожар на предприятии по ул. Транспортной, 116.

Горело одноэтажное здание цеха по производству пластиковых изделий площадью более 2500 кв.м. Внутри здания стоял автомобиль ВАЗ 2121, который также горел. Площадь пожара составляла 1000 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседние объекты, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Разведка пожара не обнаружила внутри горящего помещения присутствия людей. В борьбе со стихией участвовали 42 спасателя, 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники ГСЧС, а также пожарный поезд и автоцистерна МПК", - рассказали спасатели.

С огнем они боролись до 4:28. Благодаря оперативным действиям удалось предотвратить распространение пламени на большую площадь и защитить 2 соседние здания. Пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и нанесенный ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

В Днепре произошел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки" на улице Байкальской. Взрыв перерос в большой пожар. Жители Левого берега рассказали, что слышали громкий хлопок, от которого тряслись окна и качались дома. Некоторые сравнили взрыв с землетрясением и пожаловались, что стало трудно дышать.

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Дата
20
февраля

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