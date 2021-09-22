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среда, 22 сентября 2021 12:56

Часто ездил сам - Арахамия об обстреле авто советника президента

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Часто ездил сам - Арахамия об обстреле авто советника президента
Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира. Три пули получил его водитель. Он в больнице. Фото: facebook.com/VenediktovaIryna

Первый советник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, авто которого расстреляли под Киевом по дороге на работу, находится в шоковом состоянии.

Считает, что стреляли именно в него, поскольку он часто ездит за рулем сам. Водитель стал случайной жертвой. Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает ТСН.

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"Он ехал на работу. В 50 процентах случаев ездит сам за рулем, а в 50 - с водителем. В районе Лесников на него совершили нападение, машину обстреляли из автоматического оружия, насколько мне известно. Водитель получил три ранения. Его госпитализировали. Сергей Нахманович цел, его мгновенно пересадили в полицейский экипаж и перевезли в безопасное место", - сказал Арахамия.

Добавил, что предположений относительно мотивов покушения на Шефира пока нет.

В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира стреляли неизвестные 22 сентября у Лесников Киевской области.

Нападение произошло около 10:00. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.

На месте работают следственно-оперативные группы полиции. Продолжается специальная полицейская операция по розыску злоумышленников.

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