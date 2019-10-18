Частная клиника торговала человеческими органами

Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские Киевщины проверяют факт незаконной трансплантации человеческих органов в одной из частных клиник.

С медицинского центра изъяли документацию, технологическое оборудование, в частности, криохолодильные камеры с различными биологическими образцами, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

"В ходе расследования полицейские узнали, что там могут происходить незаконные медицинские операции", - рассказали в полиции.

По изъятых вещественных доказательствам назначены соответствующие экспертизы. Полицейские устанавливают происхождение биологических образцов и с какой целью они там хранились.

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Речь идет о "Медицинском центре "Институт семейной медицины плюс". В здании оперативные сотрудники обнаружили контейнеры с жидким азотом, которые были подписаны как "почки" и "сердце". По предварительной версии, материалом для продажи служили органы похищенных ранее людей. Кроме того, в помещении находился огромный сейф. В нем, по всей видимости, находились документы и деньги. По словам сотрудников полиции, хранилище сделано на заказ. Его спасатели не смогли открыть даже с помощью гидравлических ножниц, пишет Информатор.

Владелец клиники и его адвокат, которые также находились на месте событий, отрицали, что медучреждение занималось незаконной торговлей органами. Добавили, что в момент начала обыска в помещении находилась иностранка, которая недавно перенесла операцию и правоохранители могли потревожить ее покой.

На Прикарпатье пять работников областного бюро судебно-медицинской экспертизы подозревают в нарушении установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека. В данном случае задокументированы факты противоправных действий при изъятии анатомических образований, тканей, их компонентов и фрагментов у трупов-доноров.