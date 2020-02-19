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среда, 19 февраля 2020 15:53

Части тела разбросал в 3 водоема: новые подробности убийства женщины

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Части тела разбросал в 3 водоема: новые подробности убийства женщины
В Кривом Роге 79-летний мужчина расчленил свою 76-летнюю знакомую. Фото: dp.npu.gov.ua

19 февраля в Кривом Роге Днепропетровской области задержали 79-летнего мужчину, который убил и расчленил свою 76-летнюю знакомую.

Мотивом расправы стал долг, который пенсионер не хотел возвращать женщине, рассказал заместитель начальника ГУНП области Тарас Воликов.

"Женщина с мужчиной находились в дружеских отношениях. В день трагедии пенсионерка пришла к мужчине и напомнила о долге. Он, чтобы не возвращать денег, ударил ее по голове молотком. Тело расчленил обычным кухонным ножом. Остатки разбросал в три водоема в городе", - рассказал Воликов.

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О женщине известно, что 8 лет назад она овдовела, 3 года назад похоронила сына.

Мужчина проживал один, судимостей раньше не было. Он в содеянном сознался.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мужчину могут посадить на 15 лет.

18 февраля в Кривом Роге на Днепропетровщине из водоема выловили туловище человека. Плавало в пакете у берега. Его заметил прохожий, а когда потянул - пакет порвался. Внутри оказалось женское тело без головы, рук и ног.

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Дата
19
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