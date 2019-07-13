Бывшую невестку Ющенко подозревают в причастности к краже миллиарда долларов

Бывшая невестка Ющенка значится в списках причастных к похищению $ 1 млрд из банка в Молдове.
В 2015 году в стране ликвидировались три крупных банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Деньги с них переводились на личные счета.
Вкладчикам государство вернуло убытки. $ 1 млрд исчез. Была создана комиссия, которая занималась расследованием этого дела.
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Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый обнародовал отчет американской детективной компании Kroll о похищении этих денег. Им удалось найти $ 30 млн.
В отчете говорится, что деньги попадали на счета невестки Ющенко - Елизаветы, экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка и других частных лиц.
На счета экс-невестки Ющенко попало $ 50 тыс.
Печерский райсуд Киева отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Дело против Ющенко и ходатайство ГПУ об аресте его имущества появились под выборы и с целью пиара, сообщил адвокат экс-президента Виталий Наум.
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