Бывший участковый зарезал сына

В Мелитополе Запорожской области мужчина зарезал 9-летнего сына. Фото - 0619.com.ua

В Мелитополе Запорожской области мужчина зарезал 9-летнего сына.

Убийство произошло в ночь на 16 октября. Мальчик в момент нападения спал, пишет 0619 со ссылкой на собственные источники.

Мужчина ранее работал участковым и злоупотреблял наркотиками, имел проблемы с психикой. С женой разведен.

В ту ночь мальчик гостил у бабушки - матери убийцы. Мужчина ворвался в комнату к спящему сыну и нанес ему 5 ударов ножом. Один удар он нанес прямо в сердце. На шум прибежала бабушка. Женщина пыталась оттянуть сына, при этом сама получила ножевые ранения рук.

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После этого мужчина пытался покончить с собой. Сейчас он находится в реанимации местной больницы, в коме.

Мальчик от полученных травм скончался в больнице.

В Белой Церкви Киевской области 41-летняя женщина набросилась с канцелярским ножом на 13-летнего сына. Парень в тот момент спал. После первого удара проснулся и смог спрятаться.