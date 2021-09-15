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среда, 15 сентября 2021 22:21

Бывшему генпрокурору подожгли авто, потому что облил водой из лужи пешехода

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Бывшему генпрокурору подожгли авто, потому что облил водой из лужи пешехода
Происшествие произошло в 2016-м, но стало известно о нем только сейчас. Фото: Facebook / Олег Махницкий

Шевченковский районный суд Львова вынес приговор двум львовянам, которые подожгли автомобиль бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого.

Случай произошел в июле 2016 года. Реальное заключение им заменили испытательными сроками, сообщают "Тексти".

Одного из осужденных Мохницкий на BMW X5 случайно обрызгал водой из лужи на улице Зеленой возле клуба "Пикассо". Тот запомнил номер автомобиля и решил отомстить.

На следующий день вместе со знакомым перелез через забор паркинга, разлил бензин на капот BMW X5 и поджег его. После этого они скрылись в парк Погулянка.

За несколько часов патрульные заметили двух подозрительных мужчин на улице Шафарика. Те начали убегать от полиции. Подозреваемых догнали и обнаружили у одного из них пятна бензина на одежде. Тогда же получили информацию о поджоге автомобиля.

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Задержанные оказались уже ранее судимыми. Они признали свою вину. Судья Назар Стрепко назначил испытательный срок в три года инициатору поджога и 2,5 года его приятелю.

В результате поджога получили повреждения только два колеса, убытки возместила страховая компания.

21 августа в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области задержали 34-летнего строителя, который поджег дом гражданской жены. А потом хотел расправиться и с полицейскими, угрожая взорвать гранату.

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