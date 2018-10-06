Бывшего главу Евротуннеля толкнули под поезд: жуткое видео

Бывшего главу Евротоннеля сэра Роберта Мальпасо толкнули под колеса прибывающего поезда в лондонском метро.
Видео инцидента опубликовала британская транспортная полиция. Правоохранители отметили, что нападавшим оказался 46-летний Пол Кроссли. В свое оправдание мужчина сказал, что "не выспался прошлой ночью".
Пострадавшего спас работник гостиницы "Рияд" Эль Хуссан. Он услышал крики о помощи и вытащил Мальпасо за минуту до прибытия поезда.
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В столице мужчина погиб, выпав из салона маршрутки. Погибший поссорился с другим пассажиром. В результате конфликта тот его толкнул и мужчина выпал на остановке общественного транспорта.
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