Бывшего главу Евротуннеля толкнули под поезд: жуткое видео

В лондонском метро толкнули под поезд бывшего главу Евротуннеля. Фото: Рrovocateur

Бывшего главу Евротоннеля сэра Роберта Мальпасо толкнули под колеса прибывающего поезда в лондонском метро.

Видео инцидента опубликовала британская транспортная полиция. Правоохранители отметили, что нападавшим оказался 46-летний Пол Кроссли. В свое оправдание мужчина сказал, что "не выспался прошлой ночью".

Пострадавшего спас работник гостиницы "Рияд" Эль Хуссан. Он услышал крики о помощи и вытащил Мальпасо за минуту до прибытия поезда.

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В столице мужчина погиб, выпав из салона маршрутки. Погибший поссорился с другим пассажиром. В результате конфликта тот его толкнул и мужчина выпал на остановке общественного транспорта.