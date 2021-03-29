Были свидетелями: что рассказали подозреваемые в убийстве ветерана АТО

Александру Мандичу на псевдо "Ташкент" было 37. Мужчина был известным в Киеве активистом Майдана и добровольцем. Фото: facebook.com/o.mandych

Трех подозреваемых в похищении и убийстве общественного активиста 37-летнего Александра Мандича из Киева арестовали без права на залог. Решение принял Печерский районный суд сегодня, 29 марта.

Подозреваемые вечером 24 марта избили потерпевшего в его же квартире. А потом вывезли на автомобиле в неизвестном направлении. 28 марта тело нашли на территории Киевской области. Мотив преступления устанавливают. Об этом сообщила Надежда Максимец из столичной прокуратуры.

Тело мужчины нашли в канаве под соломой и ветками. Осмотром судмедэксперта была установлено, что очень много ножевых ранений, говорит начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Само тело было спрятано в канаву. Окончательную причину смерти эксперты назовут позже", - говорит Крищенко.

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Подозреваемые, которых задержали, рассказали, что они не убивали, были лишь свидетелями. Их сообщников сейчас разыскивают.

Связь с Александром исчезла 24 марта. Поэтому его девушка пошла к нему домой. Внутри были разбросаны вещи, кровь на стенах и выбитый зуб. Галина пошла в полицию писать заявление. Там начали поисковую операцию.

"Вне зоны он не может. Он никогда не был вне зоны. Начала стучать, собаки лаяли, но никто не открывал. Я взялась за ручку и оказалось, что квартира открыта. Я зашла, а там беспорядок", - вспоминает Галина Михалочкина, передает ТСН.

Александр Мандич последнее время официально не работал, жил за мелкие подработки на стройке. А еще защищал людей от нападок рейдеров и квартирных аферистов, рассказывает его боевой товарищ Игорь Криворучко. Смерть друга он связывает именно с этой деятельностью.

"В последнее время он занимался борьбой с квартирным рейдерством. Ему поступало много угроз, были времена, когда он скрывался. Жил в другом городе, по другим адресам", - рассказывает Криворучко.

Если вину подозреваемых докажут, их могут посадить на 15 лет.

Александру Мандичу на псевдо "Ташкент" было 37. Мужчина был известным в Киеве активистом Майдана и добровольцем. Друзья говорят, что Александр был чутким и верным другом. Всегда готов был прийти на помощь. Веселый, открытый, справедливый. Всегда искренний и прямолинейный. Никогда не боялся рискнуть собственной жизнью ради Украины.