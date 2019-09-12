"Были поражены даже аграрии". Разоблачили масштабную нарколабораторию

Под Киевом выращивали марихуану и каннабис. Фото: Нацполиция

На Обуховщине Киевской области правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию.

Изъяли продукцию стоимостью более 1 млн гривен, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Лабораторию обустроили на базе бывшего ночного клуба. Внутри помещение было оснащено современным оборудованием. Здесь изготавливалась высококачественная марихуана, велся учет каннабиса, записывались все процессы его переработки.

Правоохранители изъяли продукцию стоимостью 1 млн гривен, а также более 400 кустов каннабиса, стоимостью более 300 тыс. гривен.

"Масштабом нарко-предприятия, были поражены даже аграрии, которых привлекли к осмотру места происшествия", - рассказывают в полиции.

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Ведутся следственные действия. Устанавливаются каналы поставок и дальнейшей реализации товара.

В Киевской области ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а затем продавали наркотики украинским военнослужащим. Двух дилеров поймали "на горячем" во время передачи 2 килограммов амфетамина.