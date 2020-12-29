Были лучшими друзьями: что известно о расстрелянном в авто и подозреваемом

Фото: obozrevatel.com

Расстрелянного под Одессой пассажира автомобиля ВАЗ 2108 звали Владимир. Ему было 36 лет. С подозреваемым Олегом Маланюком ранее были лучшими друзьями. Накануне убийства между ними произошла ссора.

Владимир - единственный сын у своей матери. Имел еще 2 сестры, но они погибли. Играл в футбол в местной команде, был защитником.

"Это был хороший парень. Высокий, большой, но хороший. Мы его называли "мамонтенком", настолько он был добродушный, отзывчивый", - рассказала одна из его знакомых, передает Оbozrevatel.

Трагедия произошла из-за того, что от Олега ушла жена, 29-летняя Кристина. Они поженились 2010 года. Были вместе еще со школы. Имеют 10-летнюю дочь и сына. Олег - ревнивый мужем, поэтому у них случались ссоры, по словам Кристины. Олег "крутился", чтобы обеспечить семью, в последнее время он торговал дровами.

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"Его родители давно торгуют на рынке. Поэтому молодая семья смогла построить себе добротный дом. Олег -такой дерзкий, смелый, безбашенный. И немного романтик", - написала в соцсетях одна из его знакомых.

По словам знакомых семьи, однажды Олег вернулся домой и застал Кристину в объятиях Владимира. Тогда якобы схватил ружье и выстрелил в потолок. После этого любовники расстались. Но позже Кристина снова сошлась с Владимиром. Говорят, что они даже ждали ребенка.

"Владимир был женат, но детей у него в браке не было. Они дружили семьями - Владимир с женой и Олег с Кристиной. Ходили в гости друг к другу. Жена Вовы тоже была в шоке от случившегося. Фактически они оба, Володя и Кристина, изменили своим половинкам. И страсти так и не утихли", - рассказывает знакомая.

Автор: obozrevatel.com Убитый 36-летний Владимир (на переднем плане) в гостях у Олега и Кристины. Мужчины были лучшими друзьями

Олег после убийства мог спрятаться в непризнанном Приднестровье, поскольку там у него есть родственники, предполагали знакомые. Но нашли его в Беляевке. Он позвонил другу, чтобы попросить денег.

Трагедия произошла 23 декабря около 8:30 возле села Ставрово Окнянського района. Там расстреляли автомобиль ВАЗ-2108. Погиб пассажир. Подозреваемого бросила жена и начала отношения с другим. Поэтому решил отомстить.