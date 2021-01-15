Была женщиной-праздником: фото украинки, которая загадочно погибла в Италии

Фото: facebook.com/livemissing

Рассказали о жизни украинки 52-летней Валентины Король, которую нашли мертвой в Италии. Родственники считают смерть женщины странной, потому что она была "человеком-праздником". Никогда не жаловалась на жизнь, хотя жила недостаточно хорошо.

Валентина Король прожила в Италии несколько лет и "хотела женского счастья". 5 лет назад она познакомилась с уроженцем Турции 60-летним Мехметом Мермером. Через некоторое время они поженились. После этого Валентина похорошела и стала счастливее. До 47 лет не имела своей семьи.

По предварительным данным местной прокуратуры, причина смерти женщины - самоубийство или несчастный случай. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили, пишет Obozrevatel.

"У нее была очень сложная и тяжелая жизнь, она была одинокой. Хотя у нее есть родные сестры, в свое время вместе с родителями они поехали в Казахстан, а Валя осталась в Украине. Они даже потеряли связь друг с другом, но благодаря соцсетям через много лет нашлись. Я всегда ей советовала: езжай к сестрам, вместе вам будет лучше, но она не хотела", - рассказала ее близкая подруга.

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Несколько лет назад Валентина переехала жить в Италию. Убирала дома и квартиры и ухаживала за пожилыми людьми. Говорила, что "хочет просто человеческого счастья, которого у нее раньше не было". 2 года назад у мужа Валентины произошел паралич. После этого жизнь изменилась. Она потеряла работу. Иногда убирала у соседей, чтобы заработать.

По словам сестры, 11 января Валентина Король должна была стать гражданкой Италии, а затем вернуться в Украину. Хотела купить квартиру. Привезти мужа на реабилитацию и заняться своим здоровьем. Но вдруг перестала отвечать на сообщения сестры. Впоследствии родственники узнали о смерти Валентины через СМИ и соцсети.

"Муж плачет. Я не понимаю, что он говорит по-итальянски. Писали, что сначала соседи нашли ее сумочку на скамейке в парке и принесли ее. А потом уже нашли ее тело в этой канаве. Куда она ушла? Она свою собаку оставила дома , но без нее она никуда не ходила. И мужа она не оставляла. Это странно. Никакой депрессии у нее никогда не было. Она была женщина-праздник, никогда ни на что не жаловалась, всегда улыбалась", - рассказала родственница.

В Италии в городе Лоди Веккьо нашли мертвой 52-летнюю Валентину Король 11 января. Женщина исчезла ночью накануне, муж обратился в полицию. Тело обнаружили у канала Бальзарина возле дома, в котором жила украинка.