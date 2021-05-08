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суббота, 08 мая 2021 09:52

Была заблокирована огнем и дымом: прощаются с 21-летней погибшей в масштабном пожаре
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Сегодня, 8 мая, в Винницкой области будут прощаться с 21-летней Анастасией Рищук. Погибла во время масштабного пожара в офисном здании на ул. Бевза, 34 в областном центре. Анастасия занималась изготовлением ароматических свечей и вела блог о бизнесе, красоте, спорте и обучении. Похоронят женщину в ее родном селе Соколовка, сообщил муж погибшей Денис Рищук.

Он до последнего говорил с женой по телефону, пока она не потеряла сознание. Женщина выходила из здания, но в последний момент вернулась за макбуком, который оставила на столе. Ее тело нашли напротив фотостудии на третьем этаже, когда потушили пламя.

Во время пожара в офисном здании в Виннице погибла 21-летняя Анастасия Рищук
Фото: instagram.com/denis_rischuk
Во время пожара в офисном здании в Виннице погибла 21-летняя Анастасия Рищук
Во время пожара в офисном здании в Виннице погибла 21-летняя Анастасия Рищук
Во время пожара в офисном здании в Виннице погибла 21-летняя Анастасия Рищук
Во время пожара в офисном здании в Виннице погибла 21-летняя Анастасия Рищук

"Место, где нашли девушку, было заблокировано огнем и дымом. Она оказалась в ловушке", - рассказал Gazeta.ua спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области Александр Кутовой.

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Когда произошло возгорание, испуганные люди вылезали даже в окна. Их сняли с высоты спасатели.

Продолжается комиссионное обследование всех помещений, чтобы установить, откуда начался пожар и каковы его причины, сообщает начальник отдела коммуникации полиции области Анна Олейник.

Среди версий пожара - замыкание в электросети, возгорание кондиционера или вентилятора.

Крупный пожар в офисном центре Винницы произошел 6 мая около 12.30. В 14.11 спасатели погасили огонь, не дав ему перекинуться на соседние здания. В 16.20 ликвидировали пожар полностью. Это же помещение уже горело 20 марта 2017-го. Тогда с огнем боролись более 3 часов. Но "выводов, очевидно, не сделали".

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Дата
08
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