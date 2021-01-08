Была трезвая: рассказали о матери, которая выбросила с 8 этажа 3-летнего сына

В Киеве 38-летняя женщина выбросила из окна квартиры своего 3-летнего сына. На момент совершения преступления была трезвая. Фото: fakty.com.ua

8 января в Киеве выбирают меру пресечения 38-летней женщине, которая выбросила из окна квартиры своего 3-летнего сына. На момент совершения преступления она была трезвая, показала экспертиза.

Также во время заседания стало известно, что женщина болеет эпилепсией после аварии, в которую попала 8 лет назад. Ее обследовали в психиатрической клинике, где посоветовали употреблять лекарства. Однако из-за передозировки у нее часто случались галлюцинации. Последние эпилептические припадки у нее были за 2 дня до совершенного, пишут "Факты".

На фоне заболевания подсудимая не раз пыталась покончить с собой. Последний раз это произошло вскоре после того, как женщина выбросила в окно своего сына. На суде она рассказала, с чего начался спор и почему мальчик оказался за окном квартиры.

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"Это было обычное утро, я выкупалась, покормила ребенка. Он начал бегать за мной, залез на стул, начал показывать жестами, чтобы я попила воды из крана. Сначала я пила, но потом попросила, чтобы он остановился. А он начал капризничать. Разделся, залез в ванную, начал очень сильно кричать", - рассказала женщина.

Отмечается, что представителем ребенка является отец. После выписки из больницы он должен забрать мальчика к себе.

Подсудимая незамужем, имеет высшее образование, нигде не работает, находится в декретном отпуске. Воспитывает двоих детей - 13 и 3 лет.

Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора и избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Трагедия произошла в Днепровском районе Киева в среду, 6 января. 38-летняя женщина из окна 8 этажа сбросила 3-летнего мальчика. Инцидент произошел на проспекте Романа Шухевича, 30-А. Перед тем женщина выбросила из окна многоэтажки и личные вещи. Поступок объяснила любовью к кому-то по имени Руслан.