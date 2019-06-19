Был пьян "в хлам": рассказали о полицейском, который убил в ДТП семью

Полицейский Евгений Калинин, который спровоцировал смертельную аварию под Херсоном, работает старшим оперуполномоченным в Крымском ГУНП (Херсон)

Полицейский Евгений Калинин, который спровоцировал смертельную аварию под Херсоном, был пьян.

Работает он старшим оперуполномоченным в Крымском ГУНП (Херсон). До этого работал в Каланчацком райотделе области. Об этом сообщил активист Роман Синицын в Facebook.



"Пьяный в хлам "мусор" вчера убил семью, трех человек - 9-летнюю девочку и ее родителей. Сам остался цел, спасли подушки в BMW. Зовут Калинин Евгений Александрович. Работает он старшим опером в Крымском ГУНП (Херсон). До этого работал в Каланчацком райотделе области. От осмотра отказался ", - сообщил активист.

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Он также рассказал интересные детали из биографии виновника смертельного ДТП.

"Что интересно, отец этого "мусора" - бывший руководитель полиции Херсонщины Александр Калинин. Говорят, имеет родственные связи с хорошо известным нам нардепом от БПП и экс-мусорским генералом Паламарчуком Николаем. Именно его помощник, Павловский, один из организаторов убийства Кати Гандзюк ", - добавил Синицын.

Авария произошла 18 июня на трассе Скадовск-Каховка. Там у поселка Николаевка столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и BMW. Погибли мужчина и женщина. Их 9-летняя дочь получила тяжелые травмы, скончалась в больнице.