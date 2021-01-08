Был пьян, кричал и начал биться: в полиции рассказали об убийстве детей на Закарпатье

На Закарпатье задержали 30-летнего жителя пгт. Буштино. Он избил 35-летнюю женщину и ее детей. В результате дети скончались на месте, а их мать со сложными травмами госпитализировали в реанимацию. Мужчина в момент преступления был пьян. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания

Трагедия произошла 6 января вечером в одном из развлекательных заведений Тячева, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: npu.gov.ua На Закарпатье задержали 30-летнего жителя пгт. Буштино. Он до смерти избил детей 35-летней сожительницы. А женщину искалечил

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"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору со своей 35-летней сожительницей. Вместе с женщиной в заведении было двое ее малолетних детей - 9-летняя дочь и 2-летний сын. В ходе ссоры 30-летний злоумышленник нанес женщине и детям телесные повреждения. От полученных травм малолетние скончались на месте происшествия. С тяжелыми телесными повреждениями в больницу доставлена ​​и сама 35-летняя мать детей", - рассказали в полиции.

Следователи полиции уже сообщили задержанному о подозрении. За содеянное ему грозит пожизненное заключение. Следствие по делу продолжается.

В Тячеве на Закарпатье 6 января в гостинично-ресторанном комплексе "Оксана" мужчина до смерти избил стулом 9-летнюю девочку и мальчика, 2 года. Их мать с травмами в больнице. В сети пишут, что мужчину зовут Василий Цех, он с Буштина. Родные готовятся к похоронам детей. Их мать о смерти пока не знает.