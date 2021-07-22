Был единственным сыном: 20-летний отдыхающий погиб на глазах у матери

В курортном Геническе Херсонской области смертельно травмировался 20-летний отдыхающий из Днепра. Прыгнул в воду с катамарана и сломал шею на глазах у матери. Фото: facebook.com/Натали Николенко

В курортном городе Геническ Херсонской области смертельно травмировался 20-летний отдыхающий из Днепра. Он прыгнул в море с катамарана и сломал шею.

Трагедия произошла вчера, 21 июля, пишет "Днепр вечерний".

Отмечается, что Владимир вместе с матерью решили вдвоем прокатиться на катамаране. Мужчина прыгнул с катамарана в воду и сломал шею. Предварительно, Владимир прыгнул на мелководье и ударился о дно.

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Медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть днепрянина. Он был единственным сыном, об этом его мать Наталья Николенко написала в Facebook.

"У нас невосполнимая потеря. Ушел в мир иной мой единственный, любимый, самый солнечный, добрый и любящий мой сынок. Моя кровинушка, мое солнышко яркое, моя надежда и опора. Горе мое не знает границ", - написала женщина.

С погибшим будут прощаться в Днепре завтра, 23 июля.

На Херсонщине погиб отдыхающий из Винницкой области Виталий Наконечный. Увидел, что в море тонет человек, и бросился на помощь. Сильной волной его занесло на камень, о который он ударился. Потерял сознание и захлебнулся водой. Через две минуты Виталия выбросило на берег без признаков жизни.