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среда, 08 мая 2019 19:08

Был без сознания 2 недели: нашелся белорус, который исчез во время дебатов в Киеве

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Был без сознания 2 недели: нашелся белорус, который исчез во время дебатов в Киеве
В Киеве нашелся гражданин Беларуси 52-летний Кирилл Курганович, который исчез в Киеве после дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский". Фото - предоставлено Сергеем Шевчуком

8 мая в Киеве нашелся гражданин Беларуси 52-летний Кирилл Курганович, который исчез после дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".

Мужчина потерял память, почти все это время был в больнице без сознания, рассказал корреспонденту Gazeta.ua товарищ Сергей Шевчук.

"Его забрала скорая с черепно-мозговой травмой от "Олимпийского". Он не помнит при каких обстоятельствах. На следующий день пришел в себя и попросился домой. Позвонил жене, что едет. Затем очевидно ему по дороге стало плохо. И он снова оказался в больнице уже без мобилки и документов. Был без сознания под лекарствами две недели. В больнице его не могли идентифицировать. Начал приходить в себя несколько дней назад. Одолжил деньги у "коллег по палате", добрался до к своей работы и начал обзванивать родственников и друзей", - сообщил Сергей Шевчук.

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С момента написания заявления в полицию прошло почти 2 недели. За это время родным лишь сообщали, что среди неопознанных трупов мужчины нет. Сейчас Кирилл Курганович будет на больничном из-за плохого самочувствия.

Гражданин Беларуси 52-летний Кирилл Курганович исчез в Киеве после дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский". Известно, что 19 апреля мужчину дважды забирала "скорая", второй раз - с закрытой черепно-мозговой травмой. На следующий день он отказался от госпитализации. Позвонил жене и сказал, что едет домой. Однако там так и не появился. Кирилл живет с гражданской женой Мариной в Кагарлыкском районе Киевской области. Работает дизайнером.

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Дата
08
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