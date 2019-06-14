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пятница, 14 июня 2019 09:14

Бус разорвало на части: фото и видео смертельного ДТП на трассе

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Вечером 13 июня на трассе возле села Колодное Збаражского района на Тернопольщине произошла смертельное авария.

Там не разминулись микроавтобус и грузовик, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: tp.npu.gov.ua
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Автор: tp.npu.gov.ua
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По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения. И как результат - врезался в фуру. От полученных травм погиб на месте. Другой водитель получил телесные повреждения. Пассажиров в транспортных средствах не было.

Продолжается следствие.

Близ села Половинки Березанского района Николаевской области перевернулся санитарный автобус Toyota Hiace. В результате аварии погиб водитель. Трое его пассажирок в больнице.

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14
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