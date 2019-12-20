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пятница, 20 декабря 2019 18:23

Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
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В Кропивницкому СИЗО нашли тайник с запрещенными предметами.

После бунта в заведении проводили обыски, сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

В тайнике нашли 100 л водки, 83 колоды игральных карт, устройства для нанесения татуировок, 44 мобильных телефона, 30 зарядных устройств для телефонов, 2 игровых приставки, около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки, ключи от камерных дверей, оборудование для переброски запрещенных предметов, дрожжи и закваску для самогоноварения, фишки для покера, колюще-режущий и рабочий инструмент, наркотические средства и устройства для их употребления.

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В СИЗО нашли запрещенные предметы
Фото: Facebook
В СИЗО нашли запрещенные предметы
В СИЗО нашли запрещенные предметы
В СИЗО нашли запрещенные предметы

В Кропиницькому в СИЗО пострадали 25 заключенных. Такие последствия спецоперации по усмирения бунта. Большинство из пострадавших имеют синяки и ссадины ног и спины от ударов дубинками, двое - следы от резиновых пуль, сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Кировоградской области Олег Кошевой.

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