Бунт в харьковской колониии: заключенных пытали

В колонии Харькова предупредили бунт. Фото: Главком

Осужденных в Алексеевской колонии №25 (Харьков) били и пытали.

"В частности, одному из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт (группы заключенных с персоналом учреждения — ред.), были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия. Указанные повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства Офиса омбудсмена", — сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, другие заключенные, у которых обнаружили телесные повреждения, сейчас находятся в подавленном состоянии. Всю собранную информацию она пообещала передать правоохранителям.

Также омбудсмен поручил своему представителю в восточных областях систематически посещать осужденных, чтобы исключить дальнейшее моральное и физическое давление на них.

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Конфликт в Алексеевской исправительной колонии произошел 8 декабря между осужденными и сотрудниками учреждения во время обыска. После этого следователи Госбюро расследований начали расследование факта возможного применения физической силы к осужденным должностными лицами колонии.