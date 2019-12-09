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понедельник, 09 декабря 2019 09:13

Бросился в огонь: коммунальщик спасал людей во время пожара в Одессе
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В Одессе сотрудник коммунального предприятия Александр Трандафир спасал людей во время пожара в колледже
Фото: Влад Антонов
В Одессе сотрудник коммунального предприятия Александр Трандафир спасал людей во время пожара в колледже
В Одессе сотрудник коммунального предприятия Александр Трандафир спасал людей во время пожара в колледже
В Одессе сотрудник коммунального предприятия Александр Трандафир спасал людей во время пожара в колледже

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" Александр Трандафир спас несколько человек во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Он был единственным, кто заехал на вышке во двор дома, рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

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"Александр Трандафир - простой оператор автовышки. Одним из первых прибыл на место пожара. Единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома и спас несколько жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем", - сказал Жеман.

Погибшему спасателю Сергею Шатохину и преподавательнице Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анне Бортюк хотят присвоить звание Героя Украины (посмертно).

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