Бросился в огонь: коммунальщик спасал людей во время пожара в Одессе

Фото: Влад Антонов

Сотрудник коммунального предприятия "Горзелентрест" Александр Трандафир спас несколько человек во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Он был единственным, кто заехал на вышке во двор дома, рассказал директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в Одессе: число жертв возросло до 12

"Александр Трандафир - простой оператор автовышки. Одним из первых прибыл на место пожара. Единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома и спас несколько жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем", - сказал Жеман.

Погибшему спасателю Сергею Шатохину и преподавательнице Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Анне Бортюк хотят присвоить звание Героя Украины (посмертно).