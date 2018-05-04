"Бросились на меня с молотком и ножом" - студенты подрались из-за громкий секс

В одном из общежитий Днепра студенты подрались из-за громкого секса. Фото:Информатор

В одном из общежитий Днипра произошла драка между студентами строительной академии. Драку начал парень, которого разозлили громкие крики и стоны соседей, которые занимались сексом.

Студент выломал дверь в комнату и ударил парня в лицо, сообщает "Информатор".

По словам нападавшего, он был очень уставший. Соседи своими звуками не давали ему отдохнуть. Он решил их проучить, сломал замок и зашел в комнату, где начал драку.

"Я долго терпел их шум и не выдержал. Немного сорвало у меня голову. Но они бросились на меня с молотком и ножом. Молотком я получил удар по ребрам", - рассказал нападающий.

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На место приехали бригада скорой помощи и следственно-оперативная группа. У пострадавшего парня обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану верхнего века. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу № 16. Нападавшего отвезли в полицию.

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